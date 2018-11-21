Транспортный коллапс в Нижнем Тагиле – обесточена трамвайная контактная сеть

Сегодня утром в Нижнем Тагиле случился настоящий дорожный коллапс. Около семи утра в результате дорожного инцидента произошел обрыв оттяжки контактного провода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Известно, что один трамвай сошел с рельсов на перекрестке улиц Челюскинцев и Береговой-Ударной, что находится рядом с Демидовским заводом. Сейчас ремонтные бригады МУП "Тагильский трамвай" устраняют последствия аварии.

По информации директора муниципального предприятия Игоря Темнова, на протяжении всего маршрута, ведущего на Гальяно-Горбуновский массив, обесточена трамвайная контактная сеть - стоят восемь вагонов. Об аварии сразу же оповестили городских перевозчиков, чтобы увеличить количество маршрутов другого транспорта – автобусов и такси.

В мэрии обещают, что трамвайное движение будет восстановлено в ближайшее время.

Жители Нижнего Тагила пишут в соцсетях, что из-за аварии город встал в большие пробки.

Момент аварии попал на камеры "Сетей Тагила", там видно, как происходит замыкание провода во время движения трамвая, после чего провода падают на проезжую часть и разлетаются искры.