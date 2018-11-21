21 Ноября 2018
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В Саратовской области построили коллектор без труб

В городе Вольске Саратовской области при строительстве очистных сооружений обнаружили участок, на котором не было труб. В 2016 году подрядчик не стал прокладывать тут трубы, а просто засыпал траншею.

Как сообщает Федералпресс, коллектор в Вольске строят с 2002 года. 15 ноября сотрудники Вольского филиала ГУП СО "Облводоресурс" проводили опрессовку коллекторов. При закачке воды в трубопровод появилась сильная течь на пересечении улиц Чернышевского и Комсомольской.

Работы пришлось остановить. 19 ноября траншею раскопали, выяснилось, что она без труб. Отсутствовали две линии трубы в 12 погонных метров диаметром 400 мм. Они должны были соединять трубопровод на изгибе линии в единое целое.

По информации прокуратуры Саратовской области, сейчас на данном участке ведутся работы по восстановлению труб. Полицейские проводят доследственную проверку. На данный момент неизвестно, какой подрядчик закопал траншею без труб.

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В Саратовской области построили коллектор без труб

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Теги: коллектор, трубы, подрядчик, прокуратура



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