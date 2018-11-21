21 Ноября 2018
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"Стабильная политическая ситуация и гостеприимность". Спикер гордумы объяснил, почему Екатеринбург достоин принять "Экспо"

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил Накануне.RU, что шансы города победить в заявке на проведение международной выставки "Экспо-2025" очень высоки.

"Даже не знаю, какая еще страна могла бы похвастаться такими возможностями для проведения выставки. Что касается в Екатеринбурга, то здесь есть прекрасные аэропорт, железная дорога, мы можем разместить всех гостей в отелях, которые в этом году "прошли испытания" Чемпионатом мира по футболу. А ещё мы очень гостеприимные! Так что препятствий, на самом деле, нет никаких. Важно и то, что политическая ситуация в нашем регионе стабильная".

Игорь Володин(2018)|Фото: Накануне.RU

Также сегодня Игорь Володин рассказал, что могут получить горожане, если в борьбе за право проведения всемирной выставки "Экспо-2025" победит российская заявка. Природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", может появиться в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "Экспо" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

При этом, по словам политолога, руководителя уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, Екатеринбургу еще предстоит решить многие проблемы, связанные с потенциальным притоком большого количества гостей. Во-первых, может возникнуть проблема расселения. Дело в том, что в Екатеринбурге должно быть больше гостиниц и хостелов. Во-вторых, уральскую столицу ждёт инфраструктурное и транспортное испытание. В-третьих, необходимо увеличить количество ресторанов, баров и других услуг, потому что город не рассчитан на такой большой поток туристов. "Эти проблемы реальны, но на них есть ответы - это концепция создания нового "города" в районе ВИЗ, который и позволит разместить людей и не только. Такое предложение не делает никто из других участников, у них, конечно, интересные проекты, но мы отличаемся по масштабности", - заверил эксперт.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября.

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"Стабильная политическая ситуация и гостеприимность". Спикер гордумы объяснил, почему Екатеринбург достоин принять "Экспо"

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Теги: Игорь Володин, экспо-2025



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