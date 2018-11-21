21 Ноября 2018
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Политика Свердловская область

Депутат убежден в победе заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025"

Депутат думы Екатеринбурга, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Алексей Вихарев считает, что победа в борьбе за право проведения "Экспо-2025" - за столицей Среднего Урала.

"23 ноября состоится судьбоносное для нашего города решение, и я, как, наверное, все его жители, наблюдаю за продвижением заявки Екатеринбурга, за большой работой губернатора и главы Екатеринбурга в этом направлении, - сказал Накануне.RU депутат. - Очень надеюсь, что победа будет за нами!"

Как отмечал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, суммы, которые могут прийти в регион в случае победы Екатеринбурга, пока не учитывались в проекте бюджета-2019. Но если такое случится, то, по его словам, "придется осваивать около 200 млн руб. ежедневно". Министр отметил, что в этом случае придется перестраивать всю экономику региона, "так как у нас даже рабочих рук столько нет".

Ранее стало известно, что гонщик из Екатеринбурга, звезда ралли "Дакар-2018" Сергей Карякин назовет дочку Экспо, если российская заявка на право проведения всемирной выставки победит. В настоящий момент спортсмен находится по дороге в Перу, где планирует участие в ралли "Дакар-2018" в формате ралли-рейда. Это считается опасной и престижной гонкой в мире, которая собирает самых сильных спортсменов. Протяженность маршрута гонки составляет 9 тыс. км. Сергей Карякин признался, что за судьбу заявки Екатеринбурга в "Экспо" волнуется не меньше, чем за соревнования.

А глава гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, что могут получить горожане, если в борьбе за право проведения всемирной выставки "Экспо-2025" победит российская заявка. Природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", может появиться в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "Экспо" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. За все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября.

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Депутат убежден в победе заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025"

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Теги: экспо-2025, Алексей Вихарев



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