Спикер гордумы пообещал Екатеринбургу метро и ландшафтный парк с озерами, если город победит в борьбе за "ЭКСПО"

Глава гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, что могут получить горожане, если в борьбе за право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2025" победит российская заявка. Спикер гордумы анонсировал появление нового Центрального парка в городе, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", может появиться в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками.

Помимо этого, "ЭКСПО" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

"Впрочем, нельзя выделять какое-то одно направление и забыть про другие. Я считаю, что наша ключевая задача – поднять уровень и престиж жизни в Екатеринбурге, используя выделяемые на подготовку выставки средства", - сказал Игорь Володин.

Как отмечал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, суммы, которые могут прийти в регион в случае победы Екатеринбурга, пока не учитывались в проекте бюджета-2019. Но если такое случится, то, по его словам, "придется осваивать около 200 млн руб. ежедневно". Министр отметил, что в этом случае придется перестраивать всю экономику региона, "так как у нас даже рабочих рук столько нет".

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. За все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября.

По словам политолога, руководителя Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, эта победа должна быть нашей, к тому же, Екатеринбург подал заявку во второй раз.

"Для России - это событие, которое произойдет впервые, а Екатеринбург здесь, как пионер, в этом движении. И для всех это большая гордость и большая ответственность. Все планы грандиозны и осуществимы. Для Урала и России проведение "Экспо" - мощный рывок, который выведет и город, и страну на новый уровень", - считает он.

Для проведения выставки в микрорайоне ВИЗ будет возведён "Экспо-городок" по новым технологиям. "С одной стороны, это большое испытание для Екатеринбурга, потому что надо будет подготовиться к этому событию, а с другой - после "Экспо" останется большой район, который будет использован как для деловых целей, так и для проживания. Это будет большое наследие "Экспо", - уверен Гагарин.

В заявке кандидата от России сказано, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург — узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу. За счет этого он играет важную роль в социальном развитии не только страны, но и всей Евразии. Свердловская область — источник индустриальной мощи с высокой концентрацией успешных предприятий, работающих в сферах инженерии, металлургии, а также в горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслях. Благодаря этому изготовленная в регионе продукция пользуется спросом далеко за пределами России.