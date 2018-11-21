У председателя Счетной палаты Екатеринбурга - новый работодатель  

21 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

У председателя Счетной палаты Екатеринбурга - новый работодатель  

Сегодня дупутаты постоянной комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью предложили внести изменения в муниципальный нормативный акт, регламентирующий деятельность Счетной палаты (СП) Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в связи с изменениями Устава города и в соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправлении, в Екатеринбурге была упразднена как самостоятельная должность "руководитель администрации города", а посты мэра и председателя думы разделены. Поэтому глава городской СП с 1 января 2019 г., официально входящий в структуру представительного органа, в действующей иерархии городской власти получил в качестве работодателя не главу города, а спикера думы.

Кроме того, кандидатура председателя СП вносится в комиссию думы по местному самоуправления не мэром, а председателем представительного органа. И докладывать о своей работе руководитель контрольно-счетного органа муниципалитета обязан не администрации города, а депутатам.

Ранее новым председателем городской СП назначен Андрей Парунин, приступивший к своим обязанностям 14 ноября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У председателя Счетной палаты Екатеринбурга - новый работодатель  

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Парунин, счетная палата екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.11.2018 11:58 Мск Бывший силовик назначен председателем Счётной палаты Екатеринбурга

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 392

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети