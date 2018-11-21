У председателя Счетной палаты Екатеринбурга - новый работодатель

Сегодня дупутаты постоянной комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью предложили внести изменения в муниципальный нормативный акт, регламентирующий деятельность Счетной палаты (СП) Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в связи с изменениями Устава города и в соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправлении, в Екатеринбурге была упразднена как самостоятельная должность "руководитель администрации города", а посты мэра и председателя думы разделены. Поэтому глава городской СП с 1 января 2019 г., официально входящий в структуру представительного органа, в действующей иерархии городской власти получил в качестве работодателя не главу города, а спикера думы.

Кроме того, кандидатура председателя СП вносится в комиссию думы по местному самоуправления не мэром, а председателем представительного органа. И докладывать о своей работе руководитель контрольно-счетного органа муниципалитета обязан не администрации города, а депутатам.

Ранее новым председателем городской СП назначен Андрей Парунин, приступивший к своим обязанностям 14 ноября.