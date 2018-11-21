21 Ноября 2018
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Происшествия Приволжский ФО

На заводе "ГАЗ" погиб рабочий

На Горьковском автозаводе при производстве ремонтных работ в литейном цехе погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел утром 20 ноября.

По предварительным данным, слесарь-ремонтник погиб при выполнении ремонтных работ механизма привода формовочного смесителя. "Предварительно, электропитание у неисправного оборудования было отключено, однако агрегат неожиданно заработал в тот момент, когда 47-летний мужчина выполнял ремонтные работы непосредственно в самом формовочном смесителе", - говорится в сообщении.

Следователи ведут опрос работников завода в рамках доследственной проверки.

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На заводе "ГАЗ" погиб рабочий

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Теги: ГАЗ, СКР, рабочий, гибель



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