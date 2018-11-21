Расходы на муниципальных чиновников думы Екатеринбурга увеличат на 2,4 миллиона рублей

С нового года в думе столице Среднего Урала появятся новые ставки, поэтому общий объем фонда оплаты труда в смете расходов представительного органа возрастет на 2,37 млн руб. в год, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью сообщил коллегам-депутатам председатель комиссии Алексей Вихарев. Так, с 1 января 2019 г. появятся дополнительные должности советника и помощника председателя думы, в пресс-службе добавится видеооператор, а также будет создан аналитический отдел из двух человек, однако новые ставки открывать не придется, так как аналогичная структура уже юридически существовала в думе прежних созывов.

Между тем, существующие три депутатские ставки будут жестко закреплены за спикером думы и его заместителем, а одна - станет "переходящей" для народных избранников, чтобы каждый из них за время полномочий смог заработать пусть небольшой, но все-таки стаж муниципальной службы, который, кстати, положительно отразится при начислении пенсии.