В Челябинске УФАС проверит управление культуры из-за передачи Кировки в пользование

УФАС проверяет управление культуры администрации Челябинска на соблюдение антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Управление утвердило устав МАУ "Городской сад им. А.С. Пушкина". Согласно документу, учреждение получило не только полномочия в сфере культуры, но и может заниматься организацией автопарковок и информационно-рекламной деятельностью.

Так, в пользовании учреждения находится пешеходная улица Кировка.

"Фактически на данной территории учреждение организовало размещение хозяйствующими субъектами нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и автомобильных парковок, то есть не использовало его для осуществления деятельности в сфере культуры", - подчеркнули в УФАС.

МАУ наделено полномочиями по сдаче имущества в аренду, организации массовых и культурных мероприятий, а также организации иных видов деятельности.

При этом деньги, полученные от этой деятельности, поступают не в бюджет, а учреждению.

Сейчас антимонопольный орган проверяет законность предоставления учреждением возможности использования земельного участка хозяйствующим субъектам. А также усматривает в действиях управления признаки нарушения Закона о защите конкуренции.