Уральские "единороссы" готовы затеять обновление города под грандиозный проект "Экспо"

"Экспо-2025" станет грандиозным проектом, который позволит затеять обновление Свердловской области с участием федеральных ресурсов. Об этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Единой России", заявил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

"Все партийцы ждут результатов голосования, которое пройдет через два дня в Париже. Мы "держим кулаки" за нашу заявку. Уверен, в случае победы Екатеринбурга "Экспо-2025" для нас станет грандиозным проектом, который объединит нас всех", - сказал Виктор Шептий.

Он напомнил, что как раз сейчас продолжается этап партийной дискуссии "Обновление-2018". Все регионы готовят свои предложения, которые будут рассмотрены 8 декабря на съезде партии.

"Думаю, в случае успеха мы, свердловское отделение партии, непременно выйдем с пакетом предложений для обсуждения на съезде, какие конкретные шаги, направления может взять на себя "Единая Россия", чтобы Всемирная выставка "Экспо" в 2025 г. стала лучшей в истории проведения выставок, как в свое время чемпионат мира по футболу", – отметил Виктор Шептий.

Напомним, пока чиновники не готовы обещать городу вторую линию метро в случае, если Екатеринбургу будет доверено принять выставку. Кроме того, как отмечал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, суммы, которые могут прийти в регион в случае победы Екатеринбурга, пока не учитывались в проекте бюджета-2019. Но если такое случится, то, по его словам, "придется осваивать около 200 млн руб. ежедневно". Министр отметил, что в этом случае придется перестраивать всю экономику региона, "так как у нас даже рабочих рук столько нет".

Ранее стало известно, что гонщик из Екатеринбурга, звезда ралли "Дакар-2018" Сергей Карякин назовет дочку Экспо, если российская заявка на право проведения всемирной выставки победит. В настоящий момент спортсмен находится по дороге в Перу, где планирует участие в ралли "Дакар-2018" в формате ралли-рейда. Это считается опасной и престижной гонкой в мире, которая собирает самых сильных спортсменов. Протяженность маршрута гонки составляет 9 тыс. км. Сергей Карякин признался, что за судьбу заявки Екатеринбурга в ЭКСПО волнуется не меньше, чем за соревнования.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. С момента подписания Конвенции относительно международных выставок в 1928 г. Международное бюро выставок служит регулирующим органом в проведении трех типов выставок: универсальные, международные и специализированные. Выставки длятся от трех до шести месяцев. На них каждый раз съезжаются сотни тысяч инженеров, зрителей, да и вообще людей, которым интересно, куда ведет технический прогресс. Но за все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября. В заявке кандидата от России сказано, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург — узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу. За счет этого он играет важную роль в социальном развитии не только страны, но и всей Евразии. Свердловская область — источник индустриальной мощи с высокой концентрацией успешных предприятий, работающих в сферах инженерии, металлургии, а также в горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслях. Благодаря этому изготовленная в регионе продукция пользуется спросом далеко за пределами России.