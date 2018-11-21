На Южном Урале чиновника, который приобрел непригодные квартиры для детей-сирот, приговорили к условному сроку

Бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района приговорили к условному сроку за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2014 и в августе 2015 года он приобрел четыре квартиры за более чем 2,9 млн руб. для детей сирот. Квартиры были куплены у родной сестры обвиняемого, и не проверялись на пригодность для проживания.

Строительно-техническая экспертиза установила, что они не пригодны для постоянного проживания, а устранение недостатков в данных квартирах невозможно.

Экс-чиновника приговорили к 3,5 годам условно и запретили занимать ему должности в государственных и муниципальных органах на срок 2 года.