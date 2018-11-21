"Водный союз" отрицает вину за то, что в Кургане женщина с ребенком провалились в колодец

"Водный союз" направил обращение к курганским СМИ, которые указали в своих материалах якобы недостоверную информацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на улице Пугачева в Кургане женщина с ребенком провалились в открытый колодец. Некоторые СМИ назвали колодец канализационным.

"Открытый колодец, ставший причиной ЧП, не является канализационным", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Тем самым, "Водный союз" снял с себя ответственность за инцидент.