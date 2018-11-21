21 Ноября 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Уральский гонщик Сергей Карякин пообещал назвать дочку Экспо в случае победы российской заявки

Гонщик из Екатеринбурга, звезда ралли "Дакар-2018" Сергей Карякин стал многодетным отцом – у спортсмена родилась дочь.
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Корякин заявил, что назовет дочку Экспо, если российская заявка на право проведения всемирной выставки победит, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"В случае победы Екатеринбурга, обещаю обсудить с женой, назвать дочку Экспо!" - сказал гонщик.

В настоящий момент спортсмен находится по дороге в Перу, где планирует участие в ралли "Дакар-2018" в формате ралли-рейда. Это считается опасной и престижной гонкой в мире, которая собирает самых сильных спортсменов. Протяженность маршрута гонки составляет 9 тыс. км.

Сергей Карякин признался, что за судьбу заявки Екатеринбурга в "Экспо" волнуется не меньше, чем за соревнования.

Сергей Карякин — российский автогонщик, победитель ралли "Дакар-2017" в зачете квадроциклов. Начал участвовать в трофи-соревнованиях с 13 лет. Постоянный участник Кубка Урала по трофи-рейдам. В 2002 г. одержал первую победу в региональном соревновании на квадроцикле. В 2008 г. — победитель и призер этапов чемпионата Урала по GPS-ориентированию на снегоходах, Кубка Урала по трофи-рейдам. В 2009 г. — победитель чемпионата Урала по GPS-ориентированию на снегоходах, этапа чемпионата России по трофи-рейдам на ATV. В 2010 г. — чемпион России по трофи-рейдам на ATV, победитель Can-Am Trophy Russia, чемпион Урала по GPS-ориентированию на снегоходах. В 2011 г. — призер этапа чемпионата Европы по ралли, победитель и призер этапов Can-Am Trophy Russia. В 2012 и 2013 гг. — победитель и призер этапов Can-Am Trophy Russia (ATV). 2014 г. — победитель Can-Am Trophy Russia в зачете ATV. С 2015 г. выступает на ралли-рейдах в России категории Т3 (багги), первый победитель этапа в этой категории в России (штурман Антон Власюк, "Золото Кагана 2015"). В 2016 г. выигрывает Can-Am Trophy Russia в зачете SSV Sport. С 2014 г. участвует в ралли "Дакар" в категории квадроциклов.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. С момента подписания Конвенции относительно международных выставок в 1928 г. Международное бюро выставок служит регулирующим органом в проведении трёх типов выставок: универсальные, международные и специализированные. Выставки длятся от трех до шести месяцев. На них каждый раз съезжаются сотни тысяч инженеров, зрителей, да и вообще людей, которым интересно, куда ведет технический прогресс. Но за все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург вот уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия в 2025 г. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября. В заявке кандидата от России сказано, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург — узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу. За счет этого он играет важную роль в социальном развитии не только страны, но и всей Евразии. Свердловская область — источник индустриальной мощи с высокой концентрацией успешных предприятий, работающих в сферах инженерии, металлургии, а также в горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслях. Благодаря этому изготовленная в регионе продукция пользуется спросом далеко за пределами России.

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Уральский гонщик Сергей Карякин пообещал назвать дочку Экспо в случае победы российской заявки

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Теги: Сергей Карякин, ЭКСПО-2025



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