В Челябинске УФАС признало сговор 24 перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

В Челябинске УФАС признало сговор 24 перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в ноябре 2017 года цена за проезд повысилась с 23 до 25 рублей. Перевозчики повышение цен объяснили ростом затрат на страхование, ГСМ и техническое обслуживание автотранспортных средств.

УФАС установило, что у всех перевозчиков, за исключением ООО "Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие", отсутствовали свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Теперь в отношении перевозчиков будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Добавим, что в настоящий момент УФАС рассматривает аналогичное дело в отношении еще пяти перевозчиков, поскольку оно было выделено в отдельное производство в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Производство в отношении ООО "Общественный городской транспорт" прекращено в связи с отсутствием информации, подтверждающей участие данного хозсубъекта в сговоре.