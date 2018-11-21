В Челябинске УФАС признало сговор 24 перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

21 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинске УФАС признало сговор 24 перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

В Челябинске УФАС признало сговор 24 перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в ноябре 2017 года цена за проезд повысилась с 23 до 25 рублей. Перевозчики повышение цен объяснили ростом затрат на страхование, ГСМ и техническое обслуживание автотранспортных средств.

УФАС установило, что у всех перевозчиков, за исключением ООО "Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие", отсутствовали свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Теперь в отношении перевозчиков будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Добавим, что в настоящий момент УФАС рассматривает аналогичное дело в отношении еще пяти перевозчиков, поскольку оно было выделено в отдельное производство в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Производство в отношении ООО "Общественный городской транспорт" прекращено в связи с отсутствием информации, подтверждающей участие данного хозсубъекта в сговоре.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске УФАС признало сговор 24 перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: перевозчик, штраф, маршрутка, УФАС, сговор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 373

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети