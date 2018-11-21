Эксперт: "Экспо-2025" - это большое испытание, но Екатеринбург может стать пионером в этом движении

Проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге - это большое испытание для столицы Урала. Уже в эту пятницу, 23 ноября, на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже будет объявлен победитель. У России есть два конкурента - Азербайджан и Япония.

По словам политолога, руководителя Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, эта победа должна быть нашей, к тому же, Екатеринбург подал заявку во второй раз.

"Для России - это событие, которое произойдет впервые, а Екатеринбург здесь, как пионер, в этом движении. И для всех это большая гордость и большая ответственность. Все планы грандиозны и осуществимы. Для Урала и России проведение "Экспо" - мощный рывок, который выведет и город, и страну на новый уровень", - считает он.

Для проведения выставки в микрорайоне ВИЗ будет возведён "Экспо-городок" по новым технологиям.

"С одной стороны, это большое испытание для Екатеринбурга, потому что надо будет подготовиться к этому событию, а с другой - после "Экспо" останется большой район, который будет использован как для деловых целей, так и для проживания. Это будет большое наследие "Экспо", - уверен Гагарин.

Безусловно, на одной чаше весов - престиж России и наследие, но на другой - проблемы, которые могут возникнуть из-за большого потока гостей. Эксперт сделал акцент сразу на трёх из них.

Во-первых, может возникнуть проблема расселения. Дело в том, что в Екатеринбурге должно быть больше гостиниц и хостелов.

Во-вторых, уральскую столицу ждёт инфраструктурное и транспортное испытание. Для Екатеринбурга это важно, ведь надо понять, как туристы будут передвигаться. "Понятно, что произойдёт модернизация аэропорта Кольцово, как и в Челябинске. Уверен, что города-спутники примут участие в этом мероприятии", - добавил Гагарин.

При этом, новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский в качестве альтернативы трамваям, троллейбусам, автобусам и метро предложил канатную дорогу.

В-третьих, необходимо увеличить количество ресторанов, баров и других услуг, потому что город не рассчитан на такой большой поток туристов.

"Эти проблемы реальны, но на них есть ответы - это концепция создания нового "города" в районе ВИЗ, который и позволит разместить людей и не только. Такое предложение не делает никто из других участников, у них, конечно, интересные проекты, но мы отличаемся по масштабности", - заверил политолог.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. С момента подписания Конвенции относительно международных выставок в 1928 г. Международное бюро выставок служит регулирующим органом в проведении трех типов выставок: универсальные, международные и специализированные. Выставки длятся от трех до шести месяцев. На них каждый раз съезжаются сотни тысяч инженеров, зрителей, да и вообще людей, которым интересно, куда ведет технический прогресс. Но за все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября.

В заявке кандидата от России сказано, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург — узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу. За счет этого он играет важную роль в социальном развитии не только страны, но и всей Евразии. Свердловская область — источник индустриальной мощи с высокой концентрацией успешных предприятий, работающих в сферах инженерии, металлургии, а также в горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслях. Благодаря этому изготовленная в регионе продукция пользуется спросом далеко за пределами России.