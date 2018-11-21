В Свердловской области выбрали лучших "красавиц в погонах"

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония награждения победительниц фотоконкурса "Красавицы в погонах", в котором участвовали сотрудницы органов внутренних дел региона. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, всего в конкурсе участвовали 35 девушек из различных подразделений МВД.

Голосование за участниц было организовано на интернет-площадке "Комсомольской правды – Урал". Победителем фотоконкурса в итоге стала Екатерина Лобес из екатеринбургского гарнизона полиции. Второе место заняла сотрудница органов внутренних дел Первоуральска Екатерина Взовских, за нее проголосовало 7 тыс. 488 пользователей сети. На третьей ступеньке пьедестала оказалась представительница полиции Красноуфимска Дарья Полежаева, набравшая 5 тыс. 876 голосов.