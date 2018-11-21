В фокусе – люди труда. "Партия Дела" открыла выставку в Череповце

Фотовыставка "Лица труда" открылась в Череповце.

Конкурс организовала "Партия Дела", победитель был определен в апреле. Им стал фотограф Василий Кувакин из Волгограда с портретом машинистки крана механического цеха №4 ОАО "Волгограднефтемаш" Ирины Бутко.

Всего на конкурс были присланы более 100 работ, из которых отобрали шесть лучших. Пять авторов получили фотокамеры, а главный победитель — приз в 100 тыс. руб. Одним из победителей стал житель Череповца Олег Проворов. За сделанную фотографию доменщиков Череповецкого металлургического комбината АО "Северсталь" он получил фотокамеру Canon.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе "Партии Дела", с помощью конкурса удалось показать величие и престиж рабочей профессии.

"К сожалению, в 90-е важность рабочих профессий был сильно умалена. Мы в "Партии Дела" понимаем их значимость для экономического благополучия и процветания нашей страны", — отметили в пресс-службе.

"Очень приятно открывать такую выставку в Череповце — центре черной металлургии и химической промышленности, — подчеркнул в своем выступлении секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин. — К сожалению, сейчас в масс-медиа недостаточно образов людей, которые каждый день своим трудом куют наше благосостояние и величие нашей страны. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать этот конкурс".

"Выставка показывает, что есть еще люди и политические силы, которые понимают, кто на самом деле достоин уважения и кому страна обязана своими возможностями, заметил генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода", — отметил член генерального совета "Партии Дела" Владимир Боглаев.