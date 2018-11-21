Челябинский облсуд ужесточил наказание коллекторам

В Челябинске областной суд ужесточил наказание трем коллекторам за вымогательство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле три коллектора были признаны виновными в самоуправстве. В период с мая 2015 по август 2016 года они требовали у должников микрофинансовой организации "Авик", вернуть деньги, угрожая насилием им и их родственникам. При этом сумма, которую требовали коллекторы, была выше долговых обязательств заемщиков.

Областной суд отменил приговор районного суда, признав коллекторов виновными в вымогательстве. Они проведут в колонии от 6 до 7,5 лет. Также им назначен штраф в размере от 150 тыс. до 600 тыс. руб.