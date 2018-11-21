21 Ноября 2018
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В Екатеринбурге при пожаре погиб мужчина – в квартире загорелся мусор

В ночь с 20 на 21 ноября в Екатеринбурге горела квартира в жилом доме №22 по улице Восточной. В результате пожара погиб хозяин квартиры, сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова".

По словам очевидцев, в квартире начал гореть мусор, и весь подъезд затянуло дымом. Пройти внутрь квартиры спасателям было сложно, так как вход преграждали мусорные мешки и старая поломанная мебель. На улицу эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 3.36 ночи, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава. В 03.52 огонь локализовали.

пожар, улица Восточная, дым(2018)|Фото: служба спасения "СОВА"

пожар, улица Восточная, дым(2018)|Фото: служба спасения "СОВА"

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В Екатеринбурге при пожаре погиб мужчина – в квартире загорелся мусор

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Теги: пожар, улица Восточная



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