Путин поздравил патриарха Кирилла с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин, находясь в Сочи, по телефону поздравил патриарха московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 72 года.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился в 1946 г. в Ленинграде в семье главного механика машиностроительного завода имени Калинина, а впоследствии — православного священника, протоиерея Михаила Гундяева.

Окончив восемь классов средней школы, поступил в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где работал с 1962 по 1965 гг. техником-картографом, совмещая работу с обучением в школе.

В 1965 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем — в Ленинградскую духовную академию.

3 апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.

С 30 августа 1970 г. исполнял послушание личного секретаря владыки Никодима.

12 сентября 1971 г. возведён в сан архимандрита.

С 1983 г. стал преподавателем в аспирантуре при Московской духовной академии.

С 26 декабря 1984 г. — архиепископ Смоленский и Вяземский. В апреле 1989 г. этот титул был изменён на "архиепископ Смоленский и Калининградский".

25 февраля 1991 г. указом Патриарха Алексия II (Ридигера) возведён в сан митрополита.

25 января 2009 г. Архиерейским Собором РПЦ в Москве, прошедшим под его председательством как патриаршего местоблюстителя, был избран одним из трёх кандидатов на Московский патриарший престол, а 27 января был избран Поместным Собором РПЦ патриархом московским и всея Руси.