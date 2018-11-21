Поступления в консолидированный бюджет РФ выросли почти на 23%

Объём перечислений в консолидированный бюджет РФ увеличился на 22,9%, составив 15,6 трлн рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"К концу года мы ожидаем плюс 4 трлн руб.", — цитирует его пресс-служба Кремля.

Половина прироста налогов, по словам Мишустина, составляют нефтегазовые доходы, в том числе налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), ещё 23% — налоги на прибыль компаний.

"Если говорить о налоге на добавленную стоимость — плюс 14,1%, налог на доходы физических лиц — плюс 12,5%", — отметил глава ФНС, добавив, что дополнительно за счёт аналитических средств поступило 345 млрд руб.

При этом он подчеркнул, что все поступления свидетельствуют о "достаточно устойчивом" выполнении всех показателей, принятых соответствующим законом о федеральном бюджете.