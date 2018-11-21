МТС получила 37 млрд рублей убытка

Сотовый оператор МТС зафиксировал чистый убыток в размере 37 млрд рублей и шестипроцентное снижение котировок.

По информации РБК, это связано с подозрениями со стороны Минюста США в коррупционных платежах на сумму $380 млн в Узбекистане в начале 2000-х годов.

"В отчёте за третий квартал МТС отразила резерв в размере 55,8 млрд руб. в качестве потенциального обязательства в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции США в отношении ранее осуществлявшейся деятельности МТС в Узбекистане", — отметили в компании, добавив, что группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием.