21 Ноября 2018
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Общество Северо-Западный ФО

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира писателя Максима Горького

В Санкт-Петербурге продается квартира, в которой работал писатель Максим Горький.

Речь идет о квартире-кабинете №8 по Кронверкскому проспекту. Ее стоимость 11,5 млн руб. Площадь квартиры составляет 52 кв. м.

В данной квартире Горький не только работал, но и жил. Объектом уже заинтересовались несколько потенциальных покупателей.

Тем временем, квартира является объектом культурного наследия и находится под охраной Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

По этой причине будущий собственник не сможет поменять в помещении окна, витрины, расположение входа в квартиру.

Квартиру Горький снимал с 1914 по 1921 годы, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге на Avito продают редкое письмо русского писателя Максима Горького. Владелец письма хочет получить за него 100 тыс. рублей. Данное письмо Максим Горький писал в Италии в 1930-х годах, оно предназначалось его приятелю Вячеславу Грибовских, который обучался тогда в средней школе в Невьянске. В коротком письме прозаик рассказывает о теплом климате Сорренто, который, по рекомендациям врачей, идет ему на пользу, и о местных цветах и растениях.

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В Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира писателя Максима Горького

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Теги: Максим Горький, писатель, квартира, недвижимость



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