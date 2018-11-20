При получении взятки в 5 млн рублей с поличным задержаны два следователя СК
В Москве по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей с поличным задержаны два следователя СК.
Их имена - Сергей Дубинский и Андрей Тринев, сообщили Накануне.RU в СКР.
СК сообщает, что скоро им предъявят обвинение. Также отмечено, что руководство СКР не собирается замалчивать подобные факты, связанные с преступной деятельностью своих сотрудников.
"Нетерпимость к таким фактам и отсутствие снисхождения по отношению к поправшим облик и честь офицера - основополагающая часть этой работы", - говорится в сообщении СКР.