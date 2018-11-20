20 Ноября 2018
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Экономика Челябинская область

"Есть бюджетные риски". Главный финансовый документ Челябинской области на 2019 год прошел публичные слушания

Проект бюджета Челябинской области на 2019 год и плановый период прошел публичные слушания. В главном финансовом документе региона предусмотрены расходы на все социальные обязательства, решение экологических проблем и подготовку города к саммитам ШОС и БРИКС. Эксперты обратили внимание на дефицитность бюджета, что может привести к росту государственного долга и увеличению расходов на его обслуживания, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая публичные слушания председатель заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш отметил, что впервые за многие годы в областной парламент внесен на рассмотрение такой "масштабный бюджет по доходам и расходам". Он учитывает все социальные обязательства региона и выполнение индикативов, установленных президентом РФ по зарплате бюджетников, а также подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

"Бюджет носит не просто социально ориентированный характер, а как я говорю, социально ответственный. Проект бюджета имеет свои особенности и сегодня призван решить ряд стратегических задач. Эти задачи с одной стороны определены указом президента, с другой стороны мы конкретизируем направления развития Челябинской области с учетом региональных особенностей и планов социально-экономического развития", - подчеркнул спикер.

публичные слушания, бюджет Челябинской области на 2019 год,(2018)|Фото: пресс-служба ЗСО

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области до 2034 г. представил министр экономического развития региона Сергей Смольников. По его словам, он разработан в трех вариантах: консервативный, базовый и целевой. Именно последний лег в основу проекта бюджета на трехлетний период.

"За основу взят целевой, то есть максимальный вариант прогноза. Он предусматривает рост большинства бюджетообразующих показателей Челябинской области, благодаря чему сохранится тенденция роста налоговых и неналоговых поступлений", - обозначил министр финансов региона Андрей Пшеницын, представляя проект бюджета на 2019 г. и плановый период.

В 2019 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 166,5 млрд, в 2020 г. – 172,6 млрд руб. и в 2021 г. – 188, 3 млрд. Расходы на 2019 год составят 171,5 млн руб., в 2020 г. – 175,1 млрд руб. и в 2021 г. – 196 млрд руб. На все три года предусматривается дефицитный бюджет. В следующем году он составит 5 млрд руб.

При этом на 86% бюджет формируется за счет собственных доходов. В связи с отменой налога на движимое имущество организаций, выпадающие доходы Челябинской области на 2019 год оцениваются почти в 5 млрд руб. Их предлагается компенсировать за счет передачи на региональный уровень дополнительных 30% акцизов на крепкий алкоголь, что составит 1,1 млрд руб., а также федеральных дотаций в сумме 2 млрд руб.

"Но все это не полностью покрывает наши убытки, поэтому работа по компенсации продолжается", - обозначил министр.

Особым приоритетом бюджета на ближайшие три года станут вложения в инфраструктурное развитие области. В 2019 г. это направление составит 30,7 млрд руб. Серьезную роль в этом сыграет подготовка к проведению ШОС и БРИКС.

"Основные направления, которые мы включаем в проект в связи с подготовкой к саммитам, на самом деле это ежегодные вложения в экологию, дорогу, инфраструктуру жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, содержание и ремонт бюджетных учреждений. Благодаря саммитам они получили большую актуальность и финансовую подпитку. Но все эти вложения нельзя называть новыми и связывать только с разовым мероприятием, они имеют гораздо более широкое значение, направлены на развитие Челябинска, повышения качества жизни людей", - подчеркнул Пшеницын.

В частности, почти 11 млрд руб. будет направлено на капитальное строительство объектов социальной сферы, инфраструктуры и автомобильной дорог. Дорожный фонд составит 12,5 млрд руб.

Также увеличены расходы на охрану окружающей среды. Предусмотрены деньги на рекультивацию свалок в трех городах, создание нового полигона и мусоросортировочных комплексов.

публичные слушания, бюджет Челябинской области на 2019 год,(2018)|Фото: пресс-служба ЗСО

Первый вице-губернатор Евгений Редин отметил, что социальный блок расходов составит 101 млрд руб. Из них 37% приходится на министерство образования, 31% - на министерство здравоохранения, 27% - на министерство социальных отношений и 4,8% - на культуру и спорт.

На объекты капитального строительства в социальной сфере на ближайшие три года предусмотрено 13,7 млрд руб., в том числе более 4 млрд руб. в 2019 г. также будут выделены деньги на строительство школ, детских садов, спортивных объектов, ремонт учреждений здравоохранения и образования, а также планируется отремонтировать 20 домов культуры.

После выступления Пшеницына председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин сообщил присутствующим, что по итогам экспертизы проект бюджета региона соответствует требованиям действующего законодательства.

На дополнительные бюджетные риски обратила внимание заместитель директора по учебной и воспитательной работе Уральского социально-экономического института, кандидат экономических наук Ирина Нестеренко.

В частности, риски связаны с повышением ставок налогообложения по налогу на добавленную стоимость с 18 до 20%.

"Это увеличит доходы федерального бюджета, но и увеличивает риски формирования доходов для региональных бюджетов, поскольку это приводит к росту цен. А рост цен связан с реальным снижением доходов населения, снижение покупательной способности, товарооборота и соответственно это отрицательно сказывается на поступление налогов на прибыль, на доходы физических лиц. Именно эти налоги являются основными доходными источниками формирования региональных бюджетов. В бюджете Челябинской области в 2019 году по данным налогам предполагается, что будет сформировано порядка 67% доходов областного бюджета, и, если тут будут понижательные тенденции — это может отрицательно сказаться", - подчеркнула она.

Среди отрицательных моментов она обозначила и дефицитность бюджетов на все три года.

"Покрытие дефицита бюджета в 2019 году не предполагает привлечения кредитных ресурсов, но уже в 2020-2021 гг. такие возможности проектом бюджета предусматриваются. А если используются кредитные ресурсы, это означает рост государственного долга и расходов на его обслуживание. Если в 2019 году расходы на обслуживание государственного долга составляют менее сотой процента от расходов бюджета, то к 2021 году они планируются до 0,5% расходов бюджета. Это звучит не очень значимо, но в абсолютном выражении это сопоставимо с расходами на охрану окружающей среды. А для нашей области не нужно объяснять насколько значимы эти расходы", - подчеркнула она.

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"Есть бюджетные риски". Главный финансовый документ Челябинской области на 2019 год прошел публичные слушания

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Теги: бюджет Челябинской области на 2019 год, доходы, расходы, дефицит, публичные слушания,



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