20 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге контролёр заставил ребёнка оплатить проезд два раза

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проведёт проверку по заявлению матери 13-летней девочки. Контролёр заставил ребёнка оплатить проезд в автобусе два раза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 19 ноября девочка зашла в автобус №1 на ул. Луначарского, чтобы доехать до остановки "Тубсанаторий". Поездку она оплатила временным проездным. После в транспорт зашел контролер и стал проверять билеты у пассажиров. У ребёнка, помимо билета, контролер потребовал справку из школы в целях подтверждения факта того, что она является ученицей школы.

Справки у школьницы с собой не оказалось, поэтому контролёр, со слов матери ребенка, изъял у девочки временный проездной, заявив, что он ей не принадлежит, после чего заставил её дочь еще раз заплатить за проезд, на этот раз деньгами.

"В дальнейшем контролёр стал составлять акт о нарушении. Из-за составления акта ребенку не разрешили выйти на своей остановке, провезли еще 5 остановок, в результате чего она в дальнейшем вынуждена была возвращаться обратно на другом автобусе", - добавили в ведомстве.

Прокуратура проверит, в связи с чем ребёнка заставили заплатить дважды за проезд. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Екатеринбурге контролёр заставил ребёнка оплатить проезд два раза

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Теги: екатеринбург, прокуратура, автобус, ребёнок



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