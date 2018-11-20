В Екатеринбурге контролёр заставил ребёнка оплатить проезд два раза

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проведёт проверку по заявлению матери 13-летней девочки. Контролёр заставил ребёнка оплатить проезд в автобусе два раза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 19 ноября девочка зашла в автобус №1 на ул. Луначарского, чтобы доехать до остановки "Тубсанаторий". Поездку она оплатила временным проездным. После в транспорт зашел контролер и стал проверять билеты у пассажиров. У ребёнка, помимо билета, контролер потребовал справку из школы в целях подтверждения факта того, что она является ученицей школы.

Справки у школьницы с собой не оказалось, поэтому контролёр, со слов матери ребенка, изъял у девочки временный проездной, заявив, что он ей не принадлежит, после чего заставил её дочь еще раз заплатить за проезд, на этот раз деньгами.

"В дальнейшем контролёр стал составлять акт о нарушении. Из-за составления акта ребенку не разрешили выйти на своей остановке, провезли еще 5 остановок, в результате чего она в дальнейшем вынуждена была возвращаться обратно на другом автобусе", - добавили в ведомстве.

Прокуратура проверит, в связи с чем ребёнка заставили заплатить дважды за проезд. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.