Молодежь "Транснефть – Сибири" представила десятки проектов для Международной научно-технической конференции

Молодежь "Транснефть – Сибири" приняла участие в стартовом туре первого этапа III (XV) Международной научно-технической конференции ПАО "Транснефть", представив свои работы в области строительства и эксплуатации трубопроводов, автоматизации систем управления и связи, экономики, безопасности. В этапе участвовал 61 сотрудник компании в возрасте до 30 лет, они представили на суд жюри 57 проектов. В судейской комиссии были главные специалисты аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь".

В феврале-марте 2020 года лучшие конкурсные работы акционерного общества "Транснефть – Сибирь" будут представлены на втором туре III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Третий тур пройдет в мае 2020 года в АО "Транснефть – Дружба" (г. Брянск).

Призерами стали молодые специалисты Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Победителем был определен линейный трубопроводчик центральной ремонтной службы Артем Сыровацких, представивший приспособление для пропарки внутренней полости трубопровода при проведении ремонтных работ. Второе место заняла работа инженера по охране труда Сергея Милокумова "Разработка конструкции переносного консольного крана с лебедкой для работы в колодцах". На третьем мастер приемо-сдаточного пункта "Нефтеюганск" Рустам Фазылов с разработкой электронной системы контроля движения нефти.

Среди приоритетных тем члены конкурсной комиссии отметили работы, направленные на совершенствование методов диагностики и ремонта магистральных нефтепроводов и резервуаров, снижение энергоемкости производственных процессов.

Международная научно-техническая конференция среди молодежи ПАО "Транснефть" проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.