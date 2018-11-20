Тюменские аграрии к новому году возведут ель из зерна

На площадке возле тюменского торгового центра "СитиМолл" появится ель в виде налитого зерном колоса, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Украшение предложили сделать сотрудники агрохолдинга "Юбилейный", в различных отраслях которого трудится 1 тыс. 700 человек. Так предприятие решило поддержать вклад аграриев в развитие и благосостояние Тюменской области, приобщить жителей большого города к жизни сельхозтружеников.

Сотрудники агрохолдинга надеются, что таким нестандартным арт-объектом не только внесут свой вклад в новогоднее убранство Тюмени, но и напомнит, насколько богата и щедра земля, насколько славен труд агрария. Реализовала творческий замысел тюменцев компания из Москвы. Высота ели будет 6 м. Ее установят 30 ноября.

Отметим, состоявшаяся недавно IX региональная выставка-презентация предприятий агропромышленного комплекса "Золотая осень – 2018" стала одной из самых масштабных за последние годы. Ее участниками стали более 70 местных предприятий из Тюменского, Юргинского, Омутинского, Ишимского, Заводоуковского, Голышмановского, Тобольского и других муниципальных районов области. Свои продукты представили не только крупные предприятия, но и частные, семейные компании.

Во время торжественного открытия выставки губернатор Александр Моор заявил, что "Золотая осень" является знаковым событием как для предприятий пищевой переработки, так и для жителей региона. По словам губернатора, Тюменская область – зона рискованного земледелия, поскольку непогода каждый раз проверяет аграриев на прочность. не стал исключением и этот год, однако жители региона справились.