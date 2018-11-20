В Самаре ПФР пригласил умершую пенсионерку придти за пособием на собственные похороны

Пенсионный фонд России предложил умершей пенсионерке из Самары явиться за социальным пособием на собственное погребение.

Как рассказал зять женщины, она умерла в мае этого года, а письмо из ПФР пришло в ноябре. Мужчина в соцсети выложил копии письма из ведомства. Умершей женщине предлагалось придти в отделение фонда, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

В самарском отделении организации РИА Новости пояснили, что из-за сбоя перепутались списки умерших и их родственников.

Однако позже там заявили, что ошибку допустил сотрудник, к нему применено дисциплинарное взыскание.

В 2015 году в Челябинской области пенсионерка прикинулась мертвой, чтобы не платить кредит. В Южноуральске пожилая женщина изменила имя и фамилию, сменила информацию о себе в регпалате и в Пенсионном фонде.