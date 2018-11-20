20 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Около 4 тысяч жителей Свердловской области остались без света – кто-то расстрелял ЛЭП

Сегодня, 20 ноября, неизвестные расстреляли изоляторы линии передач в Екатеринбурге, из-за чего без электроснабжения остались около 4 тыс. жителей поселка Северка Железнодорожного района города. Речь идет о преимущественно частном секторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО "МРСК Урала"

В зону отключения также попали и несколько социально значимых объектов - для их оперативного подключения к электроэнергии уже доставили передвижные дизель-генераторы. Сейчас на месте инцидента работают аварийные бригады.

"Энергетики в настоящий момент прикладывают максимум усилий для того, чтобы восстановить электроснабжение потребителей в кратчайшие сроки. Одновременно с этим, специалисты энергокомпании готовят заявление в правоохранительные органы для установки лиц, допустивших циничное вмешательство в работу ЛЭП", - добавили в "МРСК Урала".

Энергетики напоминают, что нарушение правил охранных зон влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, а также может нанести серьезный урон электроснабжению населения и социально-значимых объектов.

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Около 4 тысяч жителей Свердловской области остались без света – кто-то расстрелял ЛЭП

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Теги: ЛЭП, электричество, Северка, МРСК-Урала



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