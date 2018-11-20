Александр Моор назвал успешным запуск "Императорского маршрута"

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что запуск национального проекта "Императорский маршрут" был успешным. Туристический поток в Тюменскую области по этому проекту к концу года составит более 1300 туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Проект реализуется под эгидой Минкульта РФ и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". По словам губернатора маршрут интересен и взрослым, и детям.

"Убежден, что у Тобольска как одного из городов, включенного в этот межрегиональный проект, огромный потенциал, чтобы стать российской туристической жемчужиной", – высказал мнение Александр Моор.

Наполнение музеев усилено. В этом году в Тобольске открыт первый в России музей, экспонаты которого полностью посвящены семье императора Николая II. В бывшем губернаторском доме собраны личные вещи царской семьи. Музей посетили более 22 тыс. человек. В июле этого года для туристов были запущены новые брендированные вагоны "Императорский маршрут". Они отличаются повышенным уровнем комфорта. Пассажиры могут пользоваться аудиогидом, узнать историю семьи последнего русского императора Николая II, прослушать интересные факты о станциях и населенных пунктах, по которым проходит маршрут. В таких вагонах уже прокатились более 37 тыс. пассажиров.

Первая группа туристов в рамках этого проекта посетила регион в мае 2018 г. в составе 24 человек. С июля по октябрь по маршруту проехали туристы из 16 российских регионов и иностранных государств, таких как Канада, Сербия, Австралия, Эстония.

В Тюменской области "Императорский маршрут" содержит две программы. Первая программа рассчитана на три дня и две ночи и включает в себя помещение музеев "Усадьба Колокольниковых", "Царская пристань", а также дом-музей Григория Распутина в селе Покровское, музей семьи императора Николая II в Тобольске, Дворец Наместника. Вторая программа рассчитана на пять дней, четыре ночи, в который дополнительно входит посещение термальных источников, Абалакского туристического комплекса, музея им. Словцова.

В ближайшее время по программе "Императорский маршрут" Тюменскую область посетят более 320 детей из Югры и Ямала.