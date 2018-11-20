20 Ноября 2018
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Общество Пермский край

"Больница XXI века". Общественники посетили краевую детскую клиническую больницу в Перми

В краевой детской клинической больнице (КДКБ) побывали члены региональной группы контроля при общественной палате Пермского края. Цель их визита — выявить неочевидные моменты, обратить на них внимание администрации, оценить доступность и комфорт оказания медпомощи с точки зрения пациентов. По итогам проверки нарушений не нашли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Прикамья.

В начале встречи заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Захар Комков рассказал общественникам о больнице, основных направлениях работы и показателях. После для гостей состоялась экскурсия по хирургическому корпусу КДКБ.

За 2,5 часа члены региональной группы успели проверить половину отделений, где нет особого режима как, например, в отделении анестезиологии и реанимации. Побывали в отделениях нейрохирургии, офтальмологии, эндоскопии, эндокринологии, пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии, иммунологии-аллергологии.

Они обратили внимание, в частности, на то, что в отделении пульмонологии на Баумана, 17 нет кнопки вызова персонала. Проводившие экскурсию медики отметили, что отделение находится в типовом здании лечебного корпуса, построенного в 1988 г. по действовавшим в то время нормам. Сейчас разработан проект капремонта здания, однако в детских палатах такие кнопки не предусмотрены.

Также гости заметили, что хозяйственный инвентарь и сушилки с тряпками хранятся в санитарной комнате, где находится ванна для пациентов. Это связано с тем, что, когда строили здание, помещение для хранения инвентаря не было предусмотрено. После капремонта соответствующая комната появится.

врачи, операция(2016)|Фото: мэрия Екатеринбурга

Еще одно замечание было из-за отсутствия помещений, где дети могли бы поиграть. Врачи отметили, что игровые комнаты действующими порядками не предусмотрены, но на деньги спонсоров удалось создать комнату ожидания перед операциями рядом с оперблоком.

Член правления Пермского молодежного центра Марк Коробов отметил, что никаких нареканий в работе хирургического корпуса нет, он полностью соответствует представлениям общественного наблюдателя о "больнице XXI века". Порадовала и оперативность решений хозяйственной службы: туго закрывающийся кран был заменен прямо во время проверки.

Напомним, в региональном бюджете этого года заложены 550 млн руб. на капитальный и текущий ремонт медучреждений и покупку оборудования и транспорта. Из резервного фонда федерального правительства в край направлен 181 млн руб. на оборудование детских поликлиник и детских поликлинических отделений, 85 млн руб. – на возведение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 65 млн руб. – на покупку передвижных медицинских комплексов.

В ближайшие два года в крае откроют восемь новых поликлиник, причем семь из них будут детскими. Возводить их будут по типовым проектам: посещать их смогут 200-350 человек в смену. Не забывают и о старшем поколении: в Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн на базе Центра когнитивных нарушений открылся кабинет памяти. Там ветераны, получив направление врача, смогут бесплатно проконсультироваться и при необходимости пройти обследование.

До конца года все больницы будут подключены к высокоскоростному интернету. Женщин научат самостоятельной профилактике рака груди.

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"Больница XXI века". Общественники посетили краевую детскую клиническую больницу в Перми

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Теги: краевая детская клиническая больница, инспекция, общественники



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