20 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге вынесли приговор риелтору и охраннику, которые похитили курьера интернет-магазина

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 37-летнему специалисту по недвижимости и 34-летнему охраннику. Обоих признали виновными в похищении человека, разбое и вымогательстве и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в конце марта 2017 года злоумышленники заказали товар в одном из интернет-магазинов. Дождавшись, когда представитель фирмы приедет по указанному ими адресу, подельники напали на него и, заковав в наручники, посадили в свой автомобиль.

В момент нападения у курьера забрали сотовый телефон и незначительную денежную сумму. В течение суток похитители требовали от него передать им 500 тыс. руб. При этом к жертве применяли физическую силу и угрожали предметом, похожим на револьвер.

В результате мужчина согласился на все требования, после чего его отпустили, пообещав, что через несколько дней свяжутся с ним и договорятся о передаче денег. Оказавшись на свободе, екатеринбуржец пошел в полицию.

Стражи порядка спланировали операцию, и 12 апреля 2017 года вымогатели были задержаны. Приговором суда риелтору назначено 7,5 лет, а его подельнику-охраннику - 5,5 лет лишения свободы. Отбывать срок обоим предстоит в колонии строгого режима.

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В Екатеринбурге вынесли приговор риелтору и охраннику, которые похитили курьера интернет-магазина

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Теги: похищение, суд, приговор, Екатеринбург



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