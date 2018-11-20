Дубровский заложил 20 миллионов на оборудование поликлиники в Металлургическом районе Челябинска

На публичных слушаниях по бюджету в заксобрании Челябинской области сегодня стало известно, что губернатор Борис Дубровский принял решение о направлении 20 миллионов рублей на завершение ремонта и комплектацию оборудованием нового поликлинического отделения ГКБ №6. Это позволит открыть отделение к лету 2019, сообщили Накануне.RU в пресс-службе законодательного собрания региона.

Напомним, что в начале ноября этого года председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш посетил здание по улице 50 лет ВЛКСМ, в котором откроется поликлиническое отделение, и проконтролировал ход работ. На тот момент отделочные работы находились в завершающей стадии.

Для того, чтобы закончить все работы, приобрести необходимое оборудование и открыть отделение к лету 2019 года требовалось еще 20 миллионов рублей. Владимир Мякуш обратился к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с тем, чтобы он оказал поддержку в решении этого вопроса.

Сегодня по итогам публичных слушаний проекта бюджета Челябинской области на 2019 – 2021 годы Борис Дубровский принял решение направить необходимую сумму на ремонт и закупку оборудования для медицинского учреждения.

Новое отделение ГКБ №6 сможет обслуживать около тридцати тысяч жителей Металлургического района.