Счетная палата займется Фондом кино: проверят выделение денег на фильм "Крымский мост. Сделано с любовью"

Счетная палата заинтересовалась деятельностью Фонда кино за последние три года. Об этом сообщил аудитор Михаил Мень ТАСС.

В 2019 году аудиторы проверят прозрачность алгоритма выделения средств на производство фильмов.

Проверка была инициирована после обращения министра культуры Владимира Мединского. Она коснется всех фильмов, в которые были инвестированы бюджетные средства за последние три года, в том числе картины Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью".

Телеграм-канал "Незыгарь" добавляет, что аудиторы получили задание главы СП Алексея Кудрина проверить правильность выделения фильму 100 млн рублей.

Накануне.RU писало о том, что фильм Кеосаяна, снятый режиссером совместно с женой (Маргарита Симоньян дебютировала в качестве сценариста), провалился в прокате. За первый уикенд картина заработала 40 млн рублей, стартовав с более чем скромными 10 млн.

Ранее в Фонде кино произошла смена руководства на фоне скандала – хищения средств, выделенных на производство нескольких фильмов.