20 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Депутаты Госдумы не компенсировали аграриям рост цен ГСМ

Депутаты Госдумы при рассмотрении проекта бюджета 2018-2020 гг. во втором чтении не заложили дополнительную компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы для сельхозтоваропроизводителей. По словам главы бюджетного комитета Андрея Макарова, от аграриев не поступило документов, подтверждающих необходимость увеличения субсидии, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Во время рассмотрения федерального бюджета на следующие три года спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о поручении увеличить компенсации аграриям на закупку ГСМ из-за роста цен, речь шла о дополнительных 7 млрд руб. Ранее в Минсельхозе говорили о рисках повышения стоимости сельхозпродукции из-за повышения цен на топливо.

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров, представивший проект депутатам, отметил, что со стороны сельхозпроизводителей нет подтверждающих документов о закупке ГСМ, на основании которых может быть предоставлена компенсация. Кроме того, из уже выделенных 5 млрд руб. на сегодня выбраны лишь 4,4 млрд.

"600 млн руб. до сих пор в регионы не ушли, так как нет заявок. Минсельхоз указывает. что выделение дополнительных средств означает, что они не будут использованы в этом году", - заявил Макаров.

Комитет предложил альтернативный механизм компенсации: если до конца года у аграриев возникнет потребность в дополнительных субсидиях на закупку ГСМ, то деньги из своего резервного фонда выделит Правительство РФ.

Добавим, депутаты при подготовке проекта ко второму чтению дополнительно распределили порядка 50 млрд руб. Поддержку получил Космический центр Хруничева (16,6 млрд руб.), проекты развития Дальнего Востока (2,4 млрд руб.). 13,9 млрд руб. выделено на денежное довольствие военнослужащих, 6,2 млрд руб. - на компенсацию затрат по модернизации объектов АПК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Госдумы не компенсировали аграриям рост цен ГСМ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ГСМ, бюджет, Андрей Макаров, сельское хозяйство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 208

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети