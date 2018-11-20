Депутаты Госдумы не компенсировали аграриям рост цен ГСМ

Депутаты Госдумы при рассмотрении проекта бюджета 2018-2020 гг. во втором чтении не заложили дополнительную компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы для сельхозтоваропроизводителей. По словам главы бюджетного комитета Андрея Макарова, от аграриев не поступило документов, подтверждающих необходимость увеличения субсидии, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время рассмотрения федерального бюджета на следующие три года спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о поручении увеличить компенсации аграриям на закупку ГСМ из-за роста цен, речь шла о дополнительных 7 млрд руб. Ранее в Минсельхозе говорили о рисках повышения стоимости сельхозпродукции из-за повышения цен на топливо.

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров, представивший проект депутатам, отметил, что со стороны сельхозпроизводителей нет подтверждающих документов о закупке ГСМ, на основании которых может быть предоставлена компенсация. Кроме того, из уже выделенных 5 млрд руб. на сегодня выбраны лишь 4,4 млрд.

"600 млн руб. до сих пор в регионы не ушли, так как нет заявок. Минсельхоз указывает. что выделение дополнительных средств означает, что они не будут использованы в этом году", - заявил Макаров.

Комитет предложил альтернативный механизм компенсации: если до конца года у аграриев возникнет потребность в дополнительных субсидиях на закупку ГСМ, то деньги из своего резервного фонда выделит Правительство РФ.

Добавим, депутаты при подготовке проекта ко второму чтению дополнительно распределили порядка 50 млрд руб. Поддержку получил Космический центр Хруничева (16,6 млрд руб.), проекты развития Дальнего Востока (2,4 млрд руб.). 13,9 млрд руб. выделено на денежное довольствие военнослужащих, 6,2 млрд руб. - на компенсацию затрат по модернизации объектов АПК.