20 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

В столице Среднего Урала подростки становятся объектом преступлений чаще, чем сами нарушают закон

В Екатеринбурге с начала 2018 г. в отношении несовершеннолетних совершено 490 преступлений, а сами юные граждане за это же время успели нарушить закон 336 раз, передает корреспондент Накануне.RU.

Такую статистику привела начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД РФ по Екатеринбургу Ирина Корзухина на заседании постоянной комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности населения.

По информации Корзухиной, к уголовной ответственности за указанный период привлечены 352 подростка, из них 136 в возрасте 14-15 лет и 216 - от 16 до 17 лет. При этом 189 человек были пойманы на кражах.

20 несовершеннолетних совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, но большинство из них (12 человек) привлечено к административной ответственности, ещё 15 подростков попали под "административку" за употребление наркотиков.

Что касается преступлений в отношении самих детей и подростков, то их количество соответствует показателям прошлого года за 10 месяцев - 490 эпизода. Причем, на преступления идут законные представители - таковых насчитали 142 человека. 146 нарушений закона затронули половую неприкосновенность несовершеннолетних, 19 юным гражданам был причинен легкий вред здоровью и нанесены побои. В итоге в этом году на учёт в ПДН поставлено 397 законных представителей, отрицательно влияющих на опекаемых детей и подростков, всего же таких "родителей" в Екатеринбурге зафиксирован 621 человек.

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В столице Среднего Урала подростки становятся объектом преступлений чаще, чем сами нарушают закон

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Теги: преступления несовершеннолетних, законный представитель, Ирина Корзухина, подростковая преступность



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