20 Ноября 2018
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Происшествия Пермский край

В Перми нашли подрядчика для ремонта дома, который треснул из-за ошибок при строительстве

Дом по адресу Подлесная, 3а в Перми, который треснул из-за ошибок при возведении, отремонтирует компания "Полярис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого фонда капремонта.

Соответствующий договор подписан 16 ноября. Строители усилят наружные и внутренние стены, поврежденные трещинами, сделают дополнительные температурные швы кирпичной кладки, усилят узлы сопряжения стен и несущих элементов входных групп. Проект разработал подрядчик фонда, компания "Стройдиагностика". Срок завершения ремонта – не позднее 16 месяцев с даты открытия объекта.

"Как только позволит погода, ремонт тут же начнется", - сказал генеральный директор фонда Дмитрий Баранов.

Вся реконструкция стоит 32 млн 69 тыс. руб. Из них ремонт крыши – 4 млн 168 тыс. 638 руб., фасада – 19 млн 40 тыс 835 руб., несущих конструкций – 8 млн 859 тыс. 224 руб.

Напомним, 16-этажный дом, заселенный в 2005 г., уже сейчас нуждается в капремонте: в несущих стенах появились трещины, из фасада выдавливаются кирпичи. Собственники дома перенесли сроки ремонта с 2043 г. Для этого они обеспечили собираемость взносов в размере 80%.

Дома в Перми и крае "трещат по швам" или частично обрушаются с завидной регулярностью. Одним из самый громких стало обрушение части дома №103 по Куйбышева в 2015 г. Уголовное дело об этой трагедии сейчас рассматривает суд.

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В Перми нашли подрядчика для ремонта дома, который треснул из-за ошибок при строительстве

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Теги: Подлесная, микрорайон Парковый, трещины в доме, капремонт, Полярис



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Ранее 17.11.2017 15:37 Мск В Перми многоэтажка "трещит по швам" из-за низкой собираемости взносов на капремонт

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