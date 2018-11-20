Незаконные ларьки в Екатеринбурге собираются полностью ликвидировать к 2022 году

В 2018 году в столице Среднего Урала демонтировано 246 ларьков и киосков, установленных с нарушением закона, а полностью навести порядок в этом сегменте торговли администрация Екатеринбурга собирается в течение трех лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Такой план озвучила и.о. председателя комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева, выступая на заседании постоянной комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

Докладывая о результатах работы по выносу нестационарных объектов на территории Екатеринбурга в 2018 году, Чернышева отметила, что план освобождения муниципалитета от различных ларьков и киосков будет реализован в соответствии со схемой размещения объектов нестационарной торговли, рассчитанной на 2019-2022 годы.

За это время чиновники рассчитывают полностью убрать незаконные торговые постройки, а места, предназначенные схемой для нестационарных объектов, будут разыгрываться на торгах. Таким образом мэрия старается взять инициативу по формированию цивилизованного рынка в свои руки, чтобы пресечь "хотелки" предпринимателей, которые плодят торговые точки, порой без оглядки на закон.

Сегодняшняя ситуация с незаконными ларьками заинтересовала городскую прокуратуру, чей представитель поинтересовался у Чернышевой, как комитет по товарному рынку работает с полицией и есть ли перспективы заключить соглашение о взаимодействии во данному вопросу между силовиками и мэрией?

И.о. председателя комитета пояснила, что работа в основном проводится по линии полиции общественной безопасности, которая занимается обеспечительными мерами при сносе киосков. А что касается соглашения, о котором разговоры ведутся давно, то переговоры в этом направлении закончились ничем. Очевидно, надзорные органы с сегодняшнего дня начнут разбираться, почему полиция остается в стороне.

Председатель комиссии Григорий Вихарев по итогам ее заседания выступил с инициативой создать рабочую группу из числа депутатов, в которую также войдут представители администрации города, прокуратуры и МВД. Ее предварительно назвали "По выносу нестационарных объектов на территории Екатеринбурга в 2019 году". Коллеги предложение поддержали.