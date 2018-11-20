Утренний туман в Екатеринбурге парализовал работу Кольцово. Задерживается прибытие ряда рейсов

В Екатеринбурге из-за сильного утреннего тумана в аэропорту Кольцово задерживается прибытие и отбытие ряда рейсов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, несколько самолётов ушли на запасные аэродромы.

"Рейс KC-271 из Астаны ушел на запасной аэродром в Тюмень. Также в Тюмени задерживается с вылетом рейс UT-279. Воспользовались в качестве запасного аэродромом в Челябинске рейсы U6-300 из Благовещенска, U6-623 из Читы, UT-111 из Сургута и S7-3249 из Новосибирска", - добавили в Кольцово.

Напомним, что сегодня утром федеральную трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург, а также весь город окутал туман. На данный момент он рассеялся и движение осуществляется в обычном режиме.