В Госдуме заступились за Машу: "По-путински ведет себя Медведь!"

Не следует обижаться на заявления западных СМИ о пропагандистском характере мультфильма "Маша и Медведь", заявила на заседании Госдумы депутат Елена Ямпольская. Она отметила, что образ Маши - обязательной, хозяйственной, приручившей серьезную силу девочки - отражает представление Запада о России, передает корреспондент Накануне.RU.

Оценку мультфильму дали журналисты британской The Times. В статье отмечалось, что Маша характером похожа на президента России Владимира Путина, а распространение мультфильма по всему миру призвано сформировать положительный образ России в глазах детей.

Выступая на заседании Госдумы, Ямпольская отметила, что по-путински ведет себя, скорее, Медведь.

"Он очень сильный но очень терпеливый. А много на себя брать, как пишут журналисты, – это в нашем национальном характере. Где была бы Европа, если бы русские в свое время не взяли на себя слишком много и все вынесли", - сказала депутат.

Обижаться на такие стаьи не стоит, уверена Ямпольская: "Как говорит Маша, не царское это дело".