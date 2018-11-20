Евгений Куйвашев подписал распоряжение о праздновании 85-летнего юбилея Свердловской области

Торжественные мероприятия в честь 85-летнего юбилея Свердловской области пройдут в 2019 году. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что датой образования Среднего Урала считается 17 января 1934 года, когда существовавшая до этого Уральская область была разделена на три - Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Согласно подписанному документу, оргкомитету по проведению памятных мероприятий поручено подготовить план празднования 85-летия региона. Свои программы мероприятий должны появиться и в муниципалитетах.

Общественной палате предложено провести 17 января 2019 года Гражданский форум Свердловской области, посвященный юбилейной дате. А региональным и местным властям поручено оказать представителям общественности необходимое содействие в подготовке форума.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе список членов Общественной палаты Свердловской области пополнили еще два человека. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.