Хачанов признан лучшим теннисистом России в 2018 году
Карена Хачанова признали лучшим теннисистом России в 2018 году. Спортсмен получил звание "Теннисист года в России" на вручении премии "Русский кубок", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации тенниса России.
В мужском одиночном разряде Хачанов в этом году выиграл турнир в Москве, а главным успехом можно считать победу и на "Мастерсе" в Париже, где в финальном поединке Карен обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
Завершил сезон Хачанов на 11-й позиции в рейтинге ATP.