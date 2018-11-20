Хачанов признан лучшим теннисистом России в 2018 году

Карена Хачанова признали лучшим теннисистом России в 2018 году. Спортсмен получил звание "Теннисист года в России" на вручении премии "Русский кубок", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации тенниса России.

В мужском одиночном разряде Хачанов в этом году выиграл турнир в Москве, а главным успехом можно считать победу и на "Мастерсе" в Париже, где в финальном поединке Карен обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Завершил сезон Хачанов на 11-й позиции в рейтинге ATP.