В Екатеринбурге улица Толмачева не станет пешеходной. Новый замглавы по строительству сделал первые заявления

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин рассказал в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний", что улицу Толмачева не будут делать полностью пешеходной.

"Есть жилые дома внутри этой территории, к ним нужно подъехать, как минимум "скорой помощи", пожарным машинам, ну и, безусловно, любой житель хочет на машине доехать до подъезда, чтобы сумки из машины выгрузить. То есть на сегодняшний день я считаю, что подъезд к домам должен быть обеспечен", - пояснил Бирюлин.

По его мнению, реконструкция улицы Толмачева должна сохранить существующий проезд к домам, а также пешеходную часть, которую могут лишь расширить с использованием специального покрытия, гранита.

Стоит напомнить, что в начале сентября мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на дизайн-концепцию улицы Толмачева от проспекта Ленина до улицы Малышева. На сегодняшний день определено 17 участников, которые будут разрабатывать данную концепцию. Итоги конкурса подведут на форуме "100+" 6 декабря.