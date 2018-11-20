На трассе Копейск-Потанино водитель задавил юного велосипедиста

19 ноября в Копейске в результате ДТП погиб велосипедист.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, автоавария случилась на трассе Копейск ‑ Потанино - водитель "Тойота" во время маневра совершил наезд на велосипедиста, который двигался по левому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате происшествия 15-летний юноша от полученных травм скончался в больнице Копейска.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

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