Госдума потратит бюджетные деньги на сувенирные шахматы и лупы

Аппарат Госдумы планирует закупить дорогостоящую сувенирную продукцию из карельской березы, которая ценится за прочность и необычный узор древесины.

Среди сувениров - пейзажи на капе дерева и подарочные наборы из трех предметов: лупа с ручкой, авторучка и USB-накопитель. Стоимость сувениров оценивается в 326 тыс. руб.

При этом, футляры подарочных наборов с лупами должен быть выполнен из массива березы, внутри отделан искусственным бархатом. Шахматные доски должны быть с выдвижными ящиками и фигурами в комплекте, а резная статуэтка медведя - ручной работы, сообщает Lenta.ru.