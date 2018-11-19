В МИД РФ опровергли возвращение российских военных баз на Кубу

Директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Щетинин опроверг якобы планируемое возвращение российских военных баз на Кубу.

Как сообщало Накануне.RU, такая информация появилась ранее в газете Daily Star. Утверждалось, что это станет ответом Москвы на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы ненаучную фантастику не комментируем", — ответил представитель российского МИД на соответствующий вопрос агентства "РИА Новости".



Военная база СССР в Лурдесе

Напомним, в середине октября американский лидер заявил о желании выйти из ДРСМД и выразил намерение развивать данное направление вооружений.