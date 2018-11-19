19 Ноября 2018
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Армия и ВПК В России

В МИД РФ опровергли возвращение российских военных баз на Кубу

Директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Щетинин опроверг якобы планируемое возвращение российских военных баз на Кубу.

Как сообщало Накануне.RU, такая информация появилась ранее в газете Daily Star. Утверждалось, что это станет ответом Москвы на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы ненаучную фантастику не комментируем", — ответил представитель российского МИД на соответствующий вопрос агентства "РИА Новости".

Куба, Лурдес, военная база, СССР(2016)|Фото: panoramio.com
Военная база СССР в Лурдесе

Напомним, в середине октября американский лидер заявил о желании выйти из ДРСМД и выразил намерение развивать данное направление вооружений.

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В МИД РФ опровергли возвращение российских военных баз на Кубу

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Теги: МИД РФ, Куба, РФ, военные базы, российские военные базы



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