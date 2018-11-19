Два жителя Ленинградской области сядут пожизненно за убийства пенсионеров

Суд вынес приговор в отношении двух жителей Ленинградской области, обвинённых в в убийстве двух пенсионеров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что в ночь на 16 марта 2006 года братья Роман Шашков и Михаил Вербицкий проникли в частный жилой дом в посёлке Вырица Гатчинского района и напали на двух проживавших там сестёр возраста 71 и 83 лет. Избив женщин руками, ногами и металлической монтировкой, злоумышленники подожгли дом и скрылись с места преступления. Пострадавшие погибли Добычей злоумышленников стали несколько тысяч рублей.

Аналогичное преступление Шашков и Вербицкий совершили в ночь на 18 февраля 2010 года, ограбив 84-летнего мужчину под угрозой убийства. Совершив задуманное, злоумышленники сбросили пенсионера с кровати на пол, завалили его одеждой и предметами мебели, подожгли дом и скрылись. Пострадавший погиб, отравившись угарным газом.

Суд признал достаточными доказательства, собранные региональными органами СКР, и признал подсудимых виновными по пп. "а, в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, совершённое группой лиц, сопряжённое с разбоем), а также п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью).

Вербицкий приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Шашков — к 15-ти годам лишения свободы, однако с учётом приговора от 2012 года он также будет отбывать свой срок в виде пожизненного лишения свободы.