19 Ноября 2018
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Политика В России

В Кремле исключили сходства дел Браудера и Скрипалей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил связь между новым делом главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и делом Скрипалей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, британский финансист заочно приговорён в России к девяти годам лишения свободы. Лондон отказался выдать его Москве.

Отвечая на вопрос о предполагаемой связи между двумя делами, Песков напомнил, что дело Браудера началось "гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями".

"Добавился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают, делятся материалами, но не всегда получают адекватную реакцию от партнеров зарубежных", — передаёт слова представителя Кремля РБК.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, был применён нервно-паралитический газ семейства "Новичок", и возлагают на Москву вину за покушение. При этом сам Скрипаль, придя в сознание после комы, выразил сомнение в такой версии.

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В Кремле исключили сходства дел Браудера и Скрипалей

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Теги: Кремль, Дмитрий Песков, дело Скрипалей, дело Браудера



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