19 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Борис Дубровский дал Владимиру Елистратову ряд поручений по развитию Челябинска

Губернатор Борис Дубровский поставил перед заместителем главы Челябинска Владимиром Елистратовым ряд задач по развитию областного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Времени на раскачку нет, в курс дела вы должны войти оперативно и максимально погрузиться в работу", – обозначил глава региона.

В частности, замечания главы области касались состояния городской среды. Бориса Дубровского удивило, что на набережной Миасса, несмотря на наличие фонарей, нет освещения в темное время суток.

"Удивило, что стоят красивые фонари и ни один не горит. Надо следить за этим", – указал он.

Также Борис Дубровский обратил внимание на необходимость обновления парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

"Видно, что благоустройством парка давно не занимались: скамейки, детские площадки, дорожки требуют обновления. Считаю, необходимо обновить этот центр отдыха челябинцев. Они должны видеть положительные изменения городской среды ежедневно. Вы долго живете в Челябинске, понимаете ожидания людей. Должен быть максимальный импульс на изменения. Ничего не мешает уже сейчас наводить порядок в городе, где живут свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. И не надо для этого ждать саммитов ШОС и БРИКС", - подчеркнул он.

Напомним, 15 ноября Борис Дубровский объявил об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева. Временно исполняющий обязанности главы города будет назначен завтра, 20 ноября, на внеочередном заседании гордумы. Затем в городе будет объявлен конкурс, по результатам которого будет избран новый глава города.

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Борис Дубровский дал Владимиру Елистратову ряд поручений по развитию Челябинска

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Теги: Борис Дубровский, Владимир Елистратов, Челябинск, благоустройство,



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