Борис Дубровский дал Владимиру Елистратову ряд поручений по развитию Челябинска

Губернатор Борис Дубровский поставил перед заместителем главы Челябинска Владимиром Елистратовым ряд задач по развитию областного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Времени на раскачку нет, в курс дела вы должны войти оперативно и максимально погрузиться в работу", – обозначил глава региона.

В частности, замечания главы области касались состояния городской среды. Бориса Дубровского удивило, что на набережной Миасса, несмотря на наличие фонарей, нет освещения в темное время суток.

"Удивило, что стоят красивые фонари и ни один не горит. Надо следить за этим", – указал он.

Также Борис Дубровский обратил внимание на необходимость обновления парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

"Видно, что благоустройством парка давно не занимались: скамейки, детские площадки, дорожки требуют обновления. Считаю, необходимо обновить этот центр отдыха челябинцев. Они должны видеть положительные изменения городской среды ежедневно. Вы долго живете в Челябинске, понимаете ожидания людей. Должен быть максимальный импульс на изменения. Ничего не мешает уже сейчас наводить порядок в городе, где живут свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. И не надо для этого ждать саммитов ШОС и БРИКС", - подчеркнул он.

Напомним, 15 ноября Борис Дубровский объявил об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева. Временно исполняющий обязанности главы города будет назначен завтра, 20 ноября, на внеочередном заседании гордумы. Затем в городе будет объявлен конкурс, по результатам которого будет избран новый глава города.